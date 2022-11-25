بعث أمين حيدر والد مساعد مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم محمد أمين، رسالة تهنئة للقيادة الرشيدة ووزير الرياضة ورئيس اتحاد القدم، وأفراد المنتخب السعودي بمناسبة الفوز التاريخي على منتخب الأرجنتين وقال لـ«عكاظ»: «هذا توفيق من الله وبفضل توجيه ورعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأمير الشباب الأمير عبدالعزيز الفيصل، والمسؤولين والشعب السعودي الذي أثبت جدارته للعالم بأنه قادر بعون الله على الفوز، وإن شاء الله تعالى إلى الأمام، وبفوزنا على الأرجنتين نعتبر أنفسنا قطعنا مشواراً مهماً في دور المجموعات، والأمل في الوصول لدور الـ 16 في المحفل العالمي»، وأضاف: «طموحنا كبير في مواصلة سلسلة الانتصارات بوجود هؤلاء الرجال من إداره ومدربين ولاعبين محترفين بمعنى الكلمة».