فقد الوسط الرياضي السعودي واحدا من ألمع شخصياته الفنية والإدارية، بعد رحيل الدكتور مدني رحيمي، مدير الكرة واللاعب السابق بنادي الاتحاد، اليوم الخميس، إثر معاناة مع المرض عن عمر 77 عاما.

وارتدى رحيمي قميص نادي الإتحاد خلال الثمانيات الهجرية، قبل أن يهجر كرة القدم لإكمال تعليمه وبعد حصوله على درجة الدكتوراه في علم الاجتماع التربوي عاد ليعمل في بيته الاتحاد كإداري منذ عام 1403 وحتى عام 1414هـ.

واعتزل بعد ذلك العمل الإداري وتوجه لمجال التحليل الفني عبر القنوات الرياضية، وبدأ في قناة راديو وتلفزيون العرب «أي آر تي».

وساهم مدني كلاعب في إحراز الاتحاد لقبي كأس الملك وكأس ولي العهد عام 1383هـ, أما كإداري فقد حقق مع الاتحاد كأس الاتحاد 1406هـ وكأس الملك عام 1408هـ وكأس ولي العهد 1411هـ.