لا زالت ردود أفراح صحف العالم أجمع تتواصل حول الانتصار التاريخي الكبير لمنتخبنا الوطني أمام نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف، حيث أكدت صحيفة "channelstv - theguardian - indianexpress" أن الأخضر قدم أداء بطوليا في الشوط الثاني تحديداً عندما قلب الطاولة على رأس ميسي وكتيبته الذين وقفوا دور المتفرج أمام المدير الفني رينارد والفرج ورفاقه الذين كانوا بالموعد ونجحوا في تحقيق الفوز بكل جدارة واستحقاق.وقالت الصحف: من الفرحة العارمة منحت الحكومة السعودية عطلة رسمية يوم أمس الأربعاء لجميع القطاعات الحكومية والخاصة بمناسبة الفوز التاريخي العظيم.وتابعت الصحف حديثها: الجميع تحدث عن المباراة والهدفين والحضور الجماهيري، وتناسوا نجمي المباراة تحديدا ً المدافع حسان تمبكتي والحارس محمد العويس الذين قدموا مستوى عاليا ورفيعا يمنحهم سرعة الاحتراف الخارجي عقب نهاية المونديال.وسخرت الصحف العالمية حول الثقة المفرطة من قبل الجماهير الأرجنتينية التي كانت تتوقع خسارة الأخضر بنتيجة كبيرة وغيرها إلا أن كتيبة منتخبنا ردت عليهم وعلى الجميع، مما دعا تلك الصحف إلى اتخاذ طابع السخرية مما حدث للأرجنتين وتهكمت على الليلة التي بكت فيها جماهير التانجو في المعجزة الأكبر بتاريخ كأس العالم على حد قولها، في المقابل أكدت أن السعودية فجرت مفاجأة من العيار الثقيل، وهزمت التانغو المصنفة الثالث عالمياً والمرشحة للفوز بكأس العالم.