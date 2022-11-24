كشف خالد الشهري (والد مهاجم المنتخب السعودي صال الشهري)، عن أنه كان متوقعا أن يسجل «ابنه» هدفا في المرمي الأرجنتيني في اللقاء الافتتاحي الذي جمعهما ظهر الثلاثاء الماضي في الدوحة ضمن مباريات المجموعة الثالثة، لحبه الشديد لهذا المركز وهز الشباك، مشيرا إلى أنه حاليا في الدوحة برفقة عائلته لدعمه في مشواره المونديالي، ودائما ما يرافقه في المباريات لدعمه وتشجيعه، وقال: «كنت متوقعا أن يسجل وهذا يعود لفضل الله تم لمجهودات زملائه اللاعبين في المباراة والذين أثبتوا للعالم كله أن اللاعب السعودي قادر على مقارعة أقوى فرق العالم» ، مضيفا أن شعوره لا يوصف وله طابع خاص كونه يشارك لأول مرة في المونديال، وقال: «أنا سعيد أن صالحا وزملاءه أفرحوا الشعب السعودي بهذا الفوز»، مبينا السبب الذي جعله يتوقع أن يسجل «ابنه» هدفا في اللقاء، وقال: «ابني مهاجم ومتوقع منه التسجيل في أي لحظة فهو يعشق هذا المركز منذ بدايته في الأهلي تم الرائد وحاليا في الهلال»، موضحا أنه جاء للمونديال بدعوة من «صالح» بترتيب من الاتحاد السعودي لكرة القدم لدعمه من المدرجات لمنحه مزيدا من الراحة النفسية قبل أي لقاء، وحول توقعه عن مباراة بولندا يوم السبت القادم قال :«مباراة صعبة خاصة بعد الفوز على الأرجنتين، ويجب أن يكونوا جاهزين نفسياً و بدنيا لإكمال مشوارهم بنفس القوة التي ظهروا في أول لقاء».