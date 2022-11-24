أكد وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل أن المملكة العربية السعودية لن تتقدم بملف لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.

وأوضح خلال مقابلة تلفزيونية مع المذيعة بيكي اندرسون على قناة CNN «ليس لدينا عرض الآن للبطولة في 2030.. نركز على تقديم عرض لاستضافة بطولة آسيا للسيدات 2026، وتقديم عرض لكأس آسيا 2027 للرجال».

وإجابة على سؤال حول ظهور ميسي كوجه للسياحة في المملكة، أبان الأمير عبد العزيز: «أعتقد أننا فاجأنا الجميع، ويا لها من مفاجأة، كان أمرا لا يُصدق، وأنا سعيد حقا لأن كل الجهود التي بذلناها وكل التضحيات التي قدمها اللاعبون في العامين الماضيين وجميع الانتقادات التي جاءت حول كرة القدم السعودية وكل هذه الأشياء قد آتت أكلها».

وتابع: «أنا لست وزير السياحة لذا لا أعرف ما هي الصفقة لكن وجود ميسي كوجه للسياحة كان شيئا إيجابيا. أعتقد أنه ذهب للسعودية عدة مرات. التقيت به في السعودية أيضا. السعودية ترحب بالعالم، لذا، تعال وقم بزيارة السعودية..».

ورحب بقدوم كريستيانو رونالدو، وقال إنه لا يعلم عن خلفية ما يدور في الأخبار حول العرض المقدم لكريستيانو رونالدو ليلعب في السعودية؛ «لا أعرف عن خطط رونالدو المستقبلية.. ولكن لم لا؟ فلدينا دوري قوي وسبعة لاعبين أجانب ولاعب واحد على دكة البدلاء، ونأمل أن نزيد ذلك، وتلعب فرقنا في المستوى الأعلى في آسيا، وكرة القدم قوية في السعودية».

وأشار وزير الرياضة إلى أن المملكة تجهز الملاعب والبنية التحتية من أجل استضافة الأحداث الرياضية الكبيرة.

وأعرب الفيصل عن سعادته الغامرة بفوز المنتخب السعودي على منتخب الأرجنتين في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة بنتيجة 2/1.

ويتصدر الأخضر مجموعته بـ 3 نقاط وبفارق نقطتين عن المكسيك، وبولندا، وسيلتقي مع المنتخب البولندي بعد غد (السبت) في الجولة الثانية، ويكفيه الفوز لضمان تأهله لدور الـ16 للمرة الثانية في تاريخه.