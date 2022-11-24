لقاء السبت الذي سيجمع المنتخب السعودي ونظيرة البولندي سيكون محطة أخرى من محطات الأخضر في مونديال قطر 2022. وسينتظر العالم كله المباراة بما تحمله من مؤشرات على مسار التنافس القادم في مشوار البطولة. «عكاظ» سعت لرصد بعض الآراء والانطباعات حول اللقاء القادم ومشاعر بعض الرياضيات تجاه الأخضر، وخرجت بالحصيلة التالية:تهاني الزهراني: لا مستحيلتقول تهاني الزهراني، لاعبة نادي الشباب لكرة القدم، إن رسالتها للاعبي المنتخب السعودي أن يلعبوا بكل ما يملكون من روح عالية، وأن يتذكروا دائماً وابداً أن لا مستحيل تحت الشمس، فهم على قدر التحديات بإذن الله، والملايين يساندونهم.. ليس فقط الشعب السعودي بل كل الأمة العربية. وذكرت أن كل ما يحتاجه الأخضر هو اللعب بروح قتالية عالية كتلك التي اتسم بها أداؤه في لقاء الأرجنتين، وبمثل تلك الروح سنحافظ على صدارة المجموعة بل نصل لنصف النهائي بكل جدارة.وواصلت الزهراني: سنشجعكم يا أبطال الأخضر، وسنظل ندعو لكم سائلين المولى عز وجل أن ينصركم إنه سميع مجيب.شام الغامدي: «الإعصار ما شيٍ يعيقه»كما وصفت شام الغامدي، حكم كرة قدم، المنتخب السعودي بأنه «الإعصار ما شيٍ يعيقه»، وذكرت أن الأهم هو أن يدركوا بعمق أن جماهير المملكة وكل الأمة داعمون لهم وأنهم «كفو» وكل ما أنجزوه هو محل فخر واعتزاز لدى كل العرب بلا استثناء، إذ عرف العالم أن بإمكاننا تقديم مستويات عالمية في كرة القدم تحت رعاية ودعم قيادتنا ومساندة جماهيرنا.أماني الغامدي: أكملوا إنجازكممن جهتها وجهت أماني الغامدي، لاعبة بولينج، رسالة للاعبي المنتخب قبل مباراتهم مع بولندا قالت فيها: «أتشرف برسالة حب للمنتخب، فما ترجمته روحكم داخل الملعب تاريخ عظيم غير مستغرب على كل السعوديين والسعوديات سيظل محفوظاً بأسماء من ذهب لا تصدأ أبداً.. أكملوا ما سطرتموه بجهدكم وعرقكم، وبالروح التي تليق بكم وتترجم دعم قادتنا لكم. لقد نشرتم كل الحب في العالم، ونحن سندكم بدعواتنا وأقلامنا ودعمنا وتشجيعنا».وحذرت أماني الغامدي من الاستخفاف بالمنتخب المنافس مهما كان اسمه ووضعه، فالانتصار يحتاج روحاً تنبع في أرض المعارك شهدناها من قبل، وطالبت بتطبيق كل ما يلزم من تعليمات المدرب، وأن «يتركوا الباقي لنا وعلينا».كما أبدت الغامدي فخرها بجميع اللاعبين والقائمين على المنتخب السعودي فرداً فرداً، مع الحمد والشكر لله على نجاح عملية كابتن ياسر الشهراني والدعاء له وللكابتن سلمان الفرج بالشفاء الكامل العاجل.