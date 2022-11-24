أكد النجم الدولي السابق أحمد جميل لـ«عكاظ» أن المنتخب السعودي قدم مباراة تاريخية أمام المنتخب الأرجنتيني في أولى مباريات كأس العالم 2022، وحصد الأخضر انتصاراً تاريخياً بنتيجة 2/‏1، واستحق صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة في المونديال.وقدم أحمد جميل التهاني للقيادة الحكيمة التي قدمت الدعم غير المحدود من كافة النواحي من أجل ظهور الأخضر بالصورة الفنية التي أبهرت العالم، مشيداً في الوقت نفسه بالكلمات التحفيزية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان التي طالب فيها اللاعبين بأن يلعبوا ويستمتعوا بعيداً عن الضغوطات النفسية، وشاهدنا لاعبي الأخضر يقدمون ملحمة كروية بطولية شرفوا بها الوطن في المحفل العالمي.وأشاد أحمد جميل بالحضور والاهتمام من قبل وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وقال إن قربه من لاعبي الأخضر ساهم في تهيئة الأجواء المناسبة التي قادت الصقور الخضر للفوز على منتخب الأرجنتين والتأكيد على مدى قوة الكرة السعودية في المونديال. وامتدح أحمد جميل المتابعة والحرص من قبل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والتواجد مع الأخضر والوقوف على جاهزية الصقور الخضر التي تجسدت من خلال تحقيق الانتصار الكبير على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.وأثنى أحمد جميل على العمل الكبير الذي قدمه المدرب رينارد، إذ قدم لنا منتخباً مختلفاً قادراً على مقارعة المنتخبات العالمية، وثقتنا في إمكاناته الفنية لتحقيق المزيد من الانتصارات في المونديال.ووجه أحمد جميل رسالة للاعبي الأخضر بقوله: «كنتم رجالاً قولاً وفعلاً، وشرفتم الوطن بما قدمتم من مستوى فني رائع أمام المنتخب الأرجنتيني، ونجحتم في تحقيق الفوز بكل جدارة واستحقاق، وأتمنى منكم مواصلة الظهور بالمستوى الفني العالي وتحقيق النتائج الإيجابية في المونديال».واختتم حديثه مطالباً اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة الفوز على الأرجنتين والتركيز على مواجهة بولندا والعمل على تحقيق الفوز الذي سيقود الأخضر للتأهل لدور ثمن النهائي في كأس العالم.