عاقب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»،، الاتحاد الإكوادوري بسبب «الهتافات» المسيئة التي صدرت عن مشجعي المنتخب اللاتيني، في اللقاء الافتتاحي أمام منتخب البلد المضيف قطر الأحد الماضي الذي انتهى بفوزه بنتيجة (2-0).ولم تحدد الهتافات التي صدرت من بعض الجماهير، ولكنها أشارت إلى أنها اعتمدت على المادة رقم 13 من قانونها التأديبي، الذي يعاقب في حال «الإساءة إلى كرامة أو سلامة بلد أو شخص أو جماعة بكلمات مهينة أو تمييزية أو مسيئة».ويعاقب «فيفا» مثل هذه الأفعال بـ«إيقاف 10 مباريات» عندما يتعلق الأمر بلاعب أو مسؤول، وغرامة «لا تقل عن 20 ألف فرنك سويسري»، ومباراة خلف أبواب مؤصدة عندما تستهدف اتحاداً.