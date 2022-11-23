مظاهر الفرحة الطاغية التي عمت المملكة العربية السعودية وكل بقاع العالم العربي كانت واضحة للعيان، فالانتصار الذي حققه المنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني بهدفين لهدف في نهائيات كأس العالم 2022 بدولة قطر أضفى أجواء احتفالية كبرى عمت كافة الأرجاء.«عكاظ» رصدت بعض الآراء عقب المباراة، إذ تقدمت في البداية الإعلامية سوزان ناصر، الصحفية بجريدة السياسة الكويتية، بالتهنئة للمنتخب السعودي على الفوز الذي حققه على منتخب الأرجنتين، ووصفت ما حدث في لوسيل بأنه ملحمة كروية سيسجلها التاريخ في أنصع صفحاته.ووصفت سوزان، أجواء المباراة بأن الهدوء قد سادها، وقالت إنه رغم سيطرة الأرجنتين على المجريات إلا أن المنتخب السعودي أمتع الجمهور بما أظهره من فنون المهارة والتكتيك والدفاع المتقدم والقدرة على ممارسة الضغط العالي على المنتخب المنافس. وذكرت بأن الأخضر كسب الشوط الأول رغم أنه لم يسجل أهدافاً.وختمت سوزان حديثها بالقول إن سيوف الأخضر جرحت كبرياء «التانغو» في أولى مبارياته، وأن فوز السعودية فوز لكل عربي.الشفاع: الأخضر شرّف العربكذلك تحدثت حنان الشفاع، من المغرب الشقيق واصفة المباراة بأنها كانت كبيرة من جانب المنتخب العربي السعودي الذي شرّف العرب بتحقيق فوز تاريخي على منتخب الأرجنتين الذي يقوده ميسي، أفضل لاعب في العالم، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز ليس بالشيء السهل أو العادي ويحق لنا كعرب الاعتزاز والافتخار به لسنوات وسنوات.وعبّرت الشفاع عن انطباعاتها على أسلوب المدرب الفرنسي هيرفي رونار قائلة إنه لم يكن لديها شك في جودة هذا الأسلوب إذ يركز على اللعب بجرأة كبيرة في الهجوم بغض النظر عن الخصم وأسماء نجومه، وأن له إمكانات كبيرة وهو مدرب محنك راكم تجربة أفريقية واسعة والآن يواصل مجده في الكرة الآسيوية مع المنتخب السعودي الذي عودنا على التألق المونديالي.ووصفت الشفاع مباراة المنتخب السعودي والمنتخب الأرجنتيني بالقول إن تكتيكها كان جدّاً عالياً ومدروساً من «الثعلب الفرنسي» الذي لعب بذكاء كبير خصوصاً في الانتقال من الهجوم إلى الدفاع، بوجود عريس المباراة الحارس المتألق العويس الذي أضاع على أصدقاء ميسي التعادل. كما أن لمسة رونارد ربطت مجد الماضي بالحاضر وأعادت ذاكرتنا لزمن سعيد العويران. وقالت: «في نظري إن فوز الأخضر على منتخب سبق وأن توج بأكثر من لقب بنجمه ميسي هو إنجاز ضخم يستحقه رونارد ونجوم المنتخب الأخضر بكل جدارة».منيرة: فخورون بمنتخبناأما منيرة محمد، التي تحدثت أيضا لـ«عكاظ» فقد قالت إن المنتخب السعودي كان رائعاً وأبدع أمام أنظار كل العالم، مؤكدة أن كل السعوديين فخورون بمنتخبهم الذي شرفهم بأدائه وانتصاره الكبير، داعية الله أن يوفقه في بقية مبارياته، ومبدية ثقتها بأنهم جديرون بمواصلة المشوار.