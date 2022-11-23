غادر اللاعب ياسر الشهراني صباح اليوم (الأربعاء) إلى مدينة حمد الطبية في الدوحة، بعد نقله بالإخلاء الطبي إلى مستشفى الحرس الوطني في الرياض.

ووفقا لبيان للمنتخب السعودي، سيجري اللاعب عملية جراحية خلال الساعات القادمة حسب الخطة العلاجية التي وضعها الجهاز الطبي له، متمنيا له السلامة والشفاء العاجل.

وكان اللاعب ياسر الشهراني قد خضع للفحوصات الطبية اللازمة في مدينة حمد الطبية نتيجة إصابته بعد تعرضه لصدام قوي مع حارس «الأخضر» محمد العويس في منطقة الرأس والصدر والبطن، أثناء أولى مواجهات المنتخب السعودي في مونديال كأس العالم 2022 أمام منتخب الأرجنتين.

وكان الشهراني قد ظهر في مقطع فيديو مطمئنا الجمهور السعودي، قال فيه: «حبيت أطمنكم أن أموري تمام إن شاء الله، الله يعطيكم العافية، دعواتكم لي، ومبروك الفوز للجمهور السعودي يستاهلون قيادة وشعبا والله يسهل الأمر في الأيام الجاية وشكرا لكم».