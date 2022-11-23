اليوم سيكون الشارع العربي عموماً والمغربي خصوصاً في متابعة القمة المرتقبة بين المنتخبين الكرواتي والمغربي ضمن افتتاحية مباريات المجموعة السادسة «F»، التي ستقام على استاد البيت عند الساعة 1 ظهراً بالتوقيت المحلي. إذ يحمل تاريخ المواجهات بينهما لقاء «يتيماً» وذلك في أرشيف مواجهاتهما الكروية، إذ كانت عام 1996 ضمن بطولة كأس الحسن الثاني الذي أُقيم بمدينة الدار البيضاء بمملكة المغرب، حينها انتهت نتيجة الأشواط الأصلية والإضافية 2-2، سجل للمغرب صلاح الدين بصير وأحمد بهجا، فيما أحرز هدفي الكروات المهاجم غوران فلاوفيتش، ثم احتكما إلى الركلات الترجيحية التي ابتسمت للمنتخب الكرواتي بنتيجة «7-6»، ومنذ تلك المباراة حتى لقاء اليوم لم يلتقيا، فلمن سيكون العبور لكتيبة مودريتش أم لأسود أطلس زياش؟