سيراقب الشارع المغربي خصوصاً، والجماهير الاتحادية النجم الدولي المهاجم عبدالرزاق حمدالله الملقب بـ«الساطي» العائد مجدداً الى صفوف منتخب بلاده ومن الباب الكبير لتمثيل أسود الأطلس خلال منافسات مونديال كأس العالم بعد أن تم استدعاؤه لصفوف الأحمر بعد غياب دام طويلاً.اليوم قد تكون هناك كلمة لـ«الساطي» أمام منتخب كرواتيا ضمن افتتاحية المجموعة «F» عند الساعة 1 ظهراً، فكل العيون تلاحق وتراقب «الساطي» عن كثب وما سيقدمه مع منتخب بلاده خلال المونديال الكبير المقام بالأراضي القطرية.‫أُرسلت من الـ iPhone