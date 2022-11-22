حقيقة أثبتتها الأيام ما إن يطل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على شعبه حتى يشعر الجميع بالاطمئنان والإلهام. هذا هو الملهم الأمير محمد بن سلمان، شحذ همم شعبه منذ أعوام ومهد طريقهم نحو عنان السماء. أطلق الطموح الكبير بالرؤية الممكنة ومحا المستحيل من أذهان السعوديين.على اختلاف أعمارهم واهتماماتهم، وعلى تنوع شرائحهم الاجتماعية ومسؤولياتهم، يتلمس السعوديون خطى النجاح في وطن تتسارع فيه التنمية، ويعمل فيه الشباب على أن يكونوا جزءًا لا يتجزأ من رواد الرؤية وصُنّاع النجاح، هذا وأكثر كله طموح وقوده عزيمة محمد بن سلمان وأفعاله قبل أقواله.قال محمد بن سلمان يوماً ما «إن السعودي لا يخاف... وكلمة الخوف ليست موجودة في قاموس السعوديين»، عبارة يثبتها الزمن من راعي الرؤية وصانع الغد.التحول السعودي في السنوات الماضية في مختلف المجالات يبرهن على همة السعوديين في تحقيق إنجازات ملموسة على كافة الصعد، والظهور المبهر للأخضر السعودي في نهائيات كأس العالم اليوم ضد منتخب الأرجنتين صاحب الأفضلية والمرشح الكبير لنيل لقب المونديال كان خير دليل على رسائل الاطمئنان والهمة التي يزرعها ولي العهد في شعبه.