أكد قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، أن الخسارة التي تلقاها منتخب بلاده أمام نظيره السعودي، اليوم، في مونديال قطر، تشكل ضربة قاسية وهزيمة مؤلمة وفق تصريحات صحفية بعد نهاية المباراة.بدوره، شدد مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني على أن فريقه دخل المباراة بكل قوة باحثاً عن الفوز، وهو الأمر الذي لم يحدث، حيث دخلت الأرجنتين النهائيات الـ22 وهي من أبرز المنتخبات المرشحة للفوز باللقب بعد خوضها 36 مباراة متتالية من دون هزيمة، لكن هذه السلسلة انتهت اليوم بعد خسارتها أمام السعودية.ومنيت الأرجنتين بهزيمة من المنتخب السعودي في مستهل مشوارها في منافسات المجموعة الثالثة لنهائيات من المفترض أن تكون الأخيرة لميسي الذي أقر أنها ضربة قاسية جداً، وهزيمة مؤلمة.