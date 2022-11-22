أكد إعلاميون عرب لـ«عكاظ» بأن المنتخب السعودي قدم أداءً مشرفاً للعرب وملحمة كروية استطاع أن يثبت للعالم بأن المنطقة العربية لديها منتخبات قوية، وأضافوا بأن الأداء الراقي والمحترف للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني، يؤكد أن هناك إرادة حقيقية للمنتخب العربي في تحقيق حلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم، وهذا ليس بغريب على منتخب عربي، استطاع أن يصل للمونديال.وقال الصحفي المصري خالد الشامي، إن فوز المنتخب السعودي لكرة القدم فى مونديال كأس العالم، على منتخب الأرجنتين، يعد انتصاراً كبيراً للمنتخبات العربية، التى شاركت في المونديال، والتي أيضاً لم تشارك، حيث إن الفوز يبرهن أن المنتخبات العربية في المونديال وفي مقدمتها المنتخب السعودي، ستلفت أنظار العالم لبلدان الدول العربية وكذلك لاعبيهم المحترفين. وأشار إلى أن الأداء الراقي والمحترف للمنتخب السعودي أمام نظيره الأرجنتيني، يؤكد أن هناك إرادة حقيقية للمنتخب العربي في تحقيق حلم الوصول إلى نهائيات كأس العالم، وهذا ليس بغريب على منتخب عربي، استطاع أن يصل للمونديال.وأوضح أن تحقيق الفوز على فريق الأرجنتين وفيهم اللاعب الدولي ليونيل ميسي، إشارة إلى أن العرب قادرون على تسجيل نجاحات كبيرة في مجال كرة القدم، وهو ما تبلور أيضاً في نجاح قطر في استضافة كأس العالم.واستطرد: قلوب الشعوب العربية، كانت مع المنتخب السعودي، وعلى الرغم من أن الفوز كان في البداية لصالح الأرجنتين، إلا أن المنتخب السعودي، استطاع أن يقلب الطاولة على بلاد مارادونا، كما أن المنتخب السعودي يعتبر أول منتخب غير أوروبي، ينتصر على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم منذ عام 1990.ولفت إلى أن المنتخب السعودي يستحق تكريماً فوق التكريم، لأدائه المبهر، الذي أصاب المنتخب الأرجنتيني وكذلك متابعي الكرة المستديرة بالذهول، محققاً نصراً عربياً يبعث بالفخر. وأشاد الشامي، بأداء المهاجم الدولي صالح الشهري، الذي بات محط أنظار متابعي كرة القدم العربية والعالمية، متمنياً له تسديد الأهداف فى مرمى فرق الدول الأخرى، التي ستلعب معها السعودية. وأشار إلى أنه كان يتمنى مشاركة مصر في المونديال، خاصة بعد الفوز الرائع على منتخب بلجيكا، مشدداً على ضرورة أن تجتهد المنتخبات العربية في المونديالات القادمة.بدوره، ذكر الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية محمود فهمي، بأن المنتخب السعودي قدم أداءً مشرفاً للعرب وملحمة كروية استطاع أن يثبت للعالم بأن المنطقة العربية لديها منتخبات قوية، كما ثمن الأداء الخرافي لحارس مرمى المنتخب السعودي الذي دافع عن عرينه ببسالة حتى نهاية المباراة، وأضاف بأن المنتخب السعودي رد الاعتبار للكرة العربية أمام العالم بعد الأداء الباهت للمنتخب القطري في افتتاحية بطولة كأس العالم التي تقام لأول مرة في المنطقة، كما أن أداء المنتخب السعودي سيعطي دفعة قوية للمنتخبات العربية المشاركة في البطولة، وأكد أنه لا يوجد مستحيل في عالم كرة القدم، وتمنى أن يواصل المنتخب السعودي تألقه وتقديم أداء متميز ويصل إلى مستويات أبعد في البطولة العالمية، وأضاف بأن ما وصل إليه المنتخب السعودي جاء نتيجة تخطيط جيد للمسؤولين عن الكرة في المملكة، فضلاً عن التعاقد مع مدرب متميز يمتلك خبرات عالية استطاع أن يصل بالمنتخب الأخضر لهذا المستوى والروح القتالية.