نشرت الصحيفة الإيطالية الشهيرة «جازيتا ديللو سبورت» عنواناً مليئاً بالفخر لكرة القدم السعودية عندما كتبت: الدوسري.. ميسي العرب الذي أطاح بميسي بهدف.. ضد ميسي.بل أكثر من ذلك طرحت سؤالاً مُهماً: وأين روني (المهاجم الإنجليزي) أو سالم الدوسري الذي سجل أهدافاً أكثر في المونديال؟ الإجابة بكل تأكيد تذهب إلى الدوسري الذي سجل اليوم هدفه الثاني في المونديال بعد هدفه الأول على المنتخب المصري في مونديال روسيا 2018.سالم الدوسري هو النجم السعودي الذي يحظى بمتابعين يصل عددهم إلى مليون ونصف المليون متابع، أطاح الدوسري بالأرجنتين بهدف على طريقة ميسي أمام ميسي، تحرك كبير نحو عُمق المرمى ومن ثم تسديدة رائعة بقدمه اليمنى.فرحة سالم الدوسري كانت مثل العادة هي حركته البهلوانية ومن ثم سجد شكراً لله وابتسم للكاميرا قبل أن يذهب إلى زملائه، قدّم الدوسري نفسه للعالم برأس مرفوع، وقالت الصحيفة «لكنه بالنسبة للسعوديين هو أسطورة منذ سنوات».