لم تكتمل فرحة لاعب المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تسجيله الهدف الأول لمنتخب بلاده في المرمى السعودي عن طريق ضربة جزاء، إذ استطاع لاعبو الأخضر قلب تأخره بهدف لفوز تاريخي بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما على استاد لوسيل ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لمونديال قطر 2022م. وتوقف رصيد المنتخب الأرجنتيني عند 36 مباراة متتالية دون خسارة، على بعد مباراة واحدة من الرقم القياسي لإيطاليا (37 مباراة). وأصبح ميسي خامس لاعب في العالم يسجل في 4 بطولات مونديالية مختلفة لكأس العالم بعد اللاعبين «بيليه وأوي سيلر وميروسلاف كلوزه وكريستيانو رونالدو».