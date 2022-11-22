امتعضت الصحف الأرجنتينية من خسارة منتخب بلادها أمام منتخبنا الوطني ضمن افتتاحية مباريات المجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم قطر 2022، والتي انتهت لمصلحة الأخضر بهدفين مقابل هدف سجلهما صالح الشهري، وسالم الدوسري، فيما أحرز هدف التانغو ليونيل ميسي.«عكاظ» بدورها قامت برصد عدد من ردات الفعل التابعة للصحف المحلية الأرجنتينية وسط صدمة كبرى بسبب الأداء والنتيجة، على الرغم من ترشيحهم للفوز بكأس العالم، وجاءت ردة فعل الصحف على النحو التالي:بداية قالت أشهر صحيفة في الأرجنتين «ole»: ضربة عالمية لمنتخبنا، فبعد هدف ميسي انقلبت السعودية على نتيجة المباراة وسجلوا هدفين، شيء لا يصدق، كيف حدث ذلك ومن أين لهم تلك الروح.فيما قالت شبكة «TyC Sports»: هزيمة تاريخية للأرجنتين في بداية مشوارهم في كأس العالم 2022 أمام السعودية التي قلبت النتيجة بعد التأخر بهدف ميسي، يا لها من مفاجأة.وقالت صحيفة «Clarin»: سقوط قاس في كأس العالم، فازت السعودية عن جدارة وفاجأت العالم على ملعب لوسيل بهدفين مقابل هدف، والتسلل حرم ميسي ولاوتارو مارتينيز من الهدف الثاني.أما «La Nacion» الأرجنتينية فقالت: تلقى التانغو ضربة قاسية في بداية مشواره بكأس العالم، خسر أمام السعودية في أول مفاجأة بالبطولة، ثورة لاعبي الأخضر في الشوط الثاني منحتهم فوزا لم يتوقعه أحد.وقالت «La Gaceta»: سقوط لم يتوقعه أحد ويجبر منتخب الأرجنتين على عدم الخسارة مجددا في كأس العالم فيما تبقى من مباريات بالمجموعة الثالثة.أما صحيفة «El Dia»: الأرجنتين تظهر بأسوأ وجه لها وتسقط أمام السعودية في افتتاح مشوارها في كأس العالم 2022.وأكدت صحيفة «La Capital» أن مفاجأة كأس العالم، المملكة العربية السعودية تفوز على الأرجنتين وتمنحهم ضربة قاسية في بداية مشوارهم في مونديال قطر.وأخيراً صحيفة «La Razon» قالت: قنبلة في كأس العالم، السعودية تهزم الأرجنتين وتضع أحد المرشحين للقب على حافة الهاوية، الآسيويون ظهروا بأداء مميز في الشوط الثاني بعد هدف ميسي في الشوط الأول، والمونديال الأخير للبرغوث يزداد صعوبة على التانغو.