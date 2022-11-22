نجح النجم سالم الدوسري في تسجيل ثاني أهدافه مع الأخضر في كأس العالم بعد أن هز شباك الأرجنتين بهدف من قذيفة قوية ساهمت في تحقيق الصقور الخضر للانتصار الأول في مونديال 2022، بنتيجة 2/1 بعد أن سجل صالح الشهري الهدف الأول.وكان الدوسري سجل أول أهدافه في المونديال في شباك منتخب مصر، وساهم في فوز الأخضر بهدفين مقابل هدف مع زميله سلمان الفرج، الذي استطاع تسجيل الهدف الأول من ركلة جزاء. يذكر أن نتيجة الأخضر مع الأرجنتين 2/1، هي نفس آخر نتيجة حققها منتخبنا في مونديال روسيا 2018.