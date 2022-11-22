سطر نجوم منتخبنا الأخضر أجمل الفنون الكروية ورسموا أحلى اللمحات الفنية وهزموا منتخب الأرجنتين بهدفين لهدف، عن طريق المهاجم صالح الشهري والقائد سالم الدوسري، وشهد هذا الانتصار أرقاما قياسية وتاريخية.يعد هذا الفوز هو الأول لمنتخبنا الوطني في لقاءاته الافتتاحية في مونديال كأس العالم، إذ تعرض الأخضر للخسارة في 4 لقاءات فيما تعادل في لقاء، كما أن الفوز بهدفين هو ثاني لقاء افتتاحي يحرز فيه الأخضر هدفين كأعلى رقم تهديفي في لقاءات الافتتاح.وللمرة الأولى في تاريخ منتخبنا الوطني ينهي لقاءاته في المونديال السابق بانتصار ويبدأ المونديال التالي بانتصار أيضاً، إذ إنه أنهى مشاركته في مونديال روسيا 2018م بالفوز على منتخب مصر الشقيق بهدفين لهدف في لقاء شهد تقدم منتخب مصر أولاً عن طريق النجم العالمي محمد صلاح ومن ثم قلب منتخبنا الوطني النتيجة بهدفين عن طريق سلمان الفرج وسالم الدوسري، وفي هذه النسخة قلب منتخبنا الوطني تأخره أمام الأرجنتين بهدف النجم العالمي ليونيل ميسي لفوز بهدفين لهدف.كما يعد هذا الانتصار هو الرابع للأخضر السعودي في نهائيات كأس العالم والثالث بنتيجة هدفين لهدف، إذ انتصر على منتخبات المغرب ومصر والأرجنتين بنتيجة هدفين لهدف، وانتصر على منتخب بلجيكا بهدف عالمي عن طريق سعيد العويران والذي قاد منتخبنا الوطني للتأهل لدور الـ16 في مونديال أمريكا 1994م.مكاسب الأخضر:- ثاني فوز افتتاحي بهدفين.- رابع انتصار في المونديال.- كسب المغرب ومصر والأرجنتين.