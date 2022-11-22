حينما تحدث ولي العهد إلى لاعبي المنتخب السعودي قبل توجههم إلى المشاركة في مونديال كأس العالم 2022، كان واثقا من أن حديثه سيجد في نفوس «الصقور» أثراً كبيراً، ما بعث الطمأنينة لديهم، واستمتعوا بفنّهم وحققوا مرادهم وحلّقوا في سماء المجد، وحصدوا نتيجة الجهد بعزيمة وقوة لا يضاهيها سوى «طويق».

وطالب ولي العهد في حديثه، اللاعبين بأن يستمتعوا بالمباريات الثلاث وأن يؤدوا مباريات المجموعة دون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر على أدائهم الطبيعي، مشيرًا إلى صعوبة المجموعة في كأس العالم، وأنه ليس متوقعا من المنتخب تحقيق نتائج كبيرة لكن الدعوات معهم، والجميع يتابعون أولاً بأول، وإن شاء الله القادم أفضل.

فقد حقق المنتخب السعودي مفاجأة ثقيلة في أولى مواجهاته في مونديال كأس العالم 2022 أمام منتخب الأرجنتين، بعد أن صعقه بهدفين مقابل هدف واحد، ليحصد المنتخب السعودي أول 3 نقاط له في المجموعة ويتصدرها مؤقتا.

وكان المنتخب الأرجنتيني هو البادئ بالتسجيل عن طريق ركلة جزاء نفذها الأسطورة ليونيل ميسي على يمين حارس المرمى محمد العويس، وذلك في الدقيقة «10»، لتستمر النتيجة كما هي حتى نهاية الشوط الأول.

وجاء هدفا الأخضر السعودي من إمضاء اللاعبين صالح الشهري بعد 3 دقائق من بداية الشوط الثاني (د:48)، فيما عزز النتيجة سالم الدوسري بهدف ولا أروع في الدقيقة 53 بقذيفة من قدمه اليمنى أعجزت حارس المنتخب الأرجنتيني عن التصدي لها.

وأظهرت المواجهة التاريخية، تنفيذا متقنا من لاعبي المنتخب السعودي لخط التسلل، إذ لم تفلح محاولات راقصي «التانغو» في احتساب عدة أهداف بعد أن وقعوا في فخ التسلل.