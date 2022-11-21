أكد رئيس نادي ضمك السابق صالح أبو نخاع، أن قائمة المنتخب السعودي المشاركة في مونديال قطر 2022، لا يمكن أن تصل لقناعة تامة، ولكن هذا المتاح، فالخيارات بالنسبة لـ«هيرفي ريناد» بنيت على قناعة تامة منه، وهو المسؤول عن هذه الخيارات، مؤكداً أن الآمال دائماً كبيرة، ولابد أن تكون كذلك باستمرار. وقال: «حظوظ الأخضر أكاد أجزم أنها صعبة وصعبة جداً، ولكن لا مستحيل»، وذكر رئيس نادي ضمك، في حوار «عكاظ»: «كل المجموعات قوية وصعبة، في كأس العالم لا يوجد منتخب ضعيف أو مجموعة سهلة»، متمنياً فوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم من أجل اللاعب ميسي.....................................• كيف ترى حظوظ منتخبنا الوطني السعودي بمونديال 2022؟•• الآمال دائماً كبيرة، ولابد أن تكون كذلك باستمرار، أما حظوظ الأخضر أكاد أجزم أنها صعبة وصعبة جداً، ولكن لا مستحيل.• شاهدنا القائمة النهائية لمنتخبنا السعودي هل هي مقنعة؟•• القائمه لا يمكن أن تصل لقناعة تامة، ولكن هذا المتاح، فالخيارات بالنسبة لهيرفي ريناد بنيت على قناعة تامة منه، وهو المسؤول عن هذه الخيارات التي أتمنى أن تكون في كامل جاهزيتها، فإيماني وقناعتي التامة بأن هذا الأمر خاص بمدرب المنتخب، وهو الذي يرى من يستحق ومن يخدم أسلوبه وطريقته، فهم أسلحته التي سيعتمد عليها.• شاهدنا اسم اللاعب فهد المولد بالقائمة النهائية للمنتخب بالمونديال.. ومن ثم تم إبعاده بسبب قضيته «المنظوره» في مكافحة المنشطات الدولية (wada)، كيف شاهدت هذا القرار بحكم خبرتك الإدارية؟•• الاتحاد السعودي أصدر بياناً وضح فيه كل شيء بهذا الخصوص، وكنت أتمنى أن يكون التوضيح صادراً من إدارة المنتخب.• هل من الأولى اتخاذ قرار إبعاد المولد قبل إعلان القائمة النهائية؟•• هي كانت محاولة للاستفادة من إمكانات اللاعب، وإن كنت ضد هذا الإجراء من البداية، فأنت ذاهب لمحفل عالمي والكل يتابع.• هل أنت راض عن ما يقدمه مدرب منتخبنا السعودي «هيرفي رينارد» خلال الفترة الماضية؟•• راضٍ جداً، فهو يحقق المطلوب.• هل تعتقد أن مجموعة منتخبنا السعودي بالمونديال من أصعب المجموعات؟•• كل المجموعات قوية وصعبة، في كأس العالم لا يوجد منتخب ضعيف أو مجموعة سهلة.• بما أن بطولة كأس العالم ستقام في دولة خليجية وقريبة منا، وبطبيعة الحال سيكون هناك حضور جماهيري كبير لنا، هل سيكون هذا دافعاً لمنتخبنا لتقديم مستوى كبير؟•• الدافع الأول هو تمثيل الوطن والحضور الجماهيري، والمؤازرة من الجميع ستكون حاضرة بإذن الله، وهي دافع كبير لمنتخبنا.• كيف ترى مشاركة المنتخبات العربية بهذا المونديال؟•• المنتخبات العربية تحتاج لأن تؤمن بنفسها وإمكاناتها، وتلعب دون تعقيدات وحسابات الخوف وفارق الإمكانات، هي من النخبة، ولابد من الثقة والرغبة.• هل تعتقد بأن نسخة كأس العالم بقطر ستكون ناجحة؟•• بإذن الله ستكون الأنجح والأفضل، فكل الأمور تشير لذلك.• إذا قلنا رشح لنا 4 منتخبات هي الأقرب للفوز بكأس العالم؟•• البرازيل ثم الأرجنتين ثم ألمانيا ثم فرنسا.• بطبيعة الحال منتخبنا هو رقم واحد بالتشجيع والمؤازرة.. ما هو المنتخب الأفضل لك وتشجعه بالمونديال؟•• البقية سواء عندي، وإن كنت أتمنى الأرجنتين بسبب تواجد لاعب بقيمة ميسي، فهو يستحق أن يختم مشواره بحمل كأس العالم.• هل تتوقع ظهور أسماء جديدة بمونديال قطر ستكون حديث العالم؟•• أتوقع ظهور أسماء جديدة، وإن كنت أرى أن الكرة الجماعية وطريقة اللعب وتعدد الأساليب، ستكون الأبرز.• منتخب افتقده مونديال 2022؟•• إيطاليا.