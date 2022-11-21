مشاركات الأخضر الخمس الماضية في المونديال لكل منها حدث وقصة وأولويات سواء للاعبين أنفسهم أو لمنتخبنا خلال مبارياته.

«عكاظ» تستعيد ذكريات أول أهداف الصقور الخضر في كل نسخة شارك بها ومن اللاعب الذي سجل.. إليكم التفاصيل:

• مونديال 1994

لن ينسى الشارع الرياضي بشكل عام ومن عاصر مشاركة منتخبنا هذا المونديال الأول، والذي افتتح فيه الدولي المعتزل فؤاد أنور أول أهداف الأخضر وذلك في مواجهة منتخبنا أمام هولندا في الجولة الأولى من دور المجموعات بمونديال 94 وهي المباراة التي خسرها الأخضر بهدفين مقابل هدف.

• 1998 مع الذئب

افتتح سامي الجابر أهداف المنتخب السعودي في مونديال 98 الذي أقيم في فرنسا، إذ جمعت المواجهة الأخيرة منتخبنا وجنوب أفريقيا، حيث سجل الذئب هدف التعادل من نقطة الجزاء.

• 2002 دون أهداف

مونديال 2002 كان سيئا وسلبيا على منتخبنا ولاعبيه، حيث لم يسجل الأخضر أي هدف في هذا المونديال.

• 2006 القناص يظهر

في هذا المونديال اقتنص المهاجم الدولي المعتزل ياسر القحطاني أول أهداف منتخبنا عندما واجه نظيره التونسي، وانتهى اللقاء حينها بهدفين لكليهما، جاء هدف القناص عند الدقيقة 57 من انطلاقة الشوط الثاني.

• 2018 سلمان «الفرح»

قائد منتخبنا في مونديال قطر 2022 النجم الكبير سلمان الفرج أو كما يطلق عليه محبوه «سلمان الفرح» افتتح أول أهداف الأخضر في مونديال 2018 عندما التقى منتخبنا أمام «الفراعنة» منتخب مصر وحينها انتهت بفوز الأخضر 2-1، سجل الفرج أول أهداف الصقور عند الدقيقة 51.

• مونديال «الشقيقة»

خلال مونديال كأس العالم 2022 الذي ستقام منافساته في الشقيقة قطر، من اللاعب الذي سيفتتح أول أهداف منتخبنا خلال مواجهات الدور التمهيدي؟