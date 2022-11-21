كشف المحلل الفني سامي المحمادي نقاط الضعف والقوة التي يعاني منها المنتخب السعودي قبل مواجهته المرتقبة أمام المنتخب الأرجنتيني غدا (الثلاثاء) ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً المكسيك وبولندا، موضحا أن المدرب رينارد، ‏يعتمد على تنويع أساليب اللعب وتغيير اتجاهه، و يعتمد على اللعب في المساحات الضيقة في الهجوم، محذراً من عدم استقرار لاعبي مركز قلب الدفاع، مشدداً على أن طريقة اللعب (4-2-3-1)، هي الأنسب لقدرات اللاعبين وفق المباريات التي خاضها الأخضر قبل المونديال، موضحاً أن صعوبة اللقاء تكمن في منتخب مرشح لتحقيق اللقب، ويضم في صفوفه نخبة من اللاعبين المميزين وفي مقدمتهم «ميسي» الذي يعتمد عليه المنتخب الأرجنتيني كثيراً في المراوغة والاختراق والتصويب والصناعة. متمنياً أن يوفق لاعبو المنتخب السعودي الأول في تقديم المستويات الفنية التي تعكس التطور الكبير الذي شهدته الكرة السعودية، في ظل الدعم غير المحدود من قبل القيادة الحكيمة، مبيناً أن كلمات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان لمنتخبنا الوطني خلال استقباله لهم، هي الدافع للظهور بالصورة الفنية الجيدة خلال مباريات كأس العالم القادمة، إذ طالب لاعبي الأخضر بأن يستمتعوا بمبارياتهم في مونديال 2022، وأن يؤدوا مباريات المجموعة في كأس العالم دون ضغوط نفسية يمكن أن تؤثر على أدائهم الطبيعي في ظل صعوبة مباريات المجموعة.

المنتخب السعودي

‏ طريقة اللعب:

‏ طريقة اللعب (4-2-3-1).

تشكيل الفريق:

١- ‏عدم الاستقرار على نظام لعب للفريق

٢- ‏عدم الاستقرار على أغلب عناصر التشكيلة

٣- ‏عدم الاستقرار على لاعبي مركز قلب الدفاع

٤- ‏وجود مجموعة من عناصر الخبرة في التشكيلة

️التكتيك:

- ‏يعتمد على تغيير اتجاه اللعب والتنويع في أساليب اللعب

- ‏يعتمد على اللعب في المساحات الضيقة في الهجوم

- ‏يعتمد على التمريرات القصيرة البينية والثنائيات والثلاثيات

- ‏يعتمد على التمريرات المتوسطة والتمريرات العرضية

️نقاط القوة:

- ‏اللعب في المساحات الضيقة في الثلث الهجومي

- ‏الاختراقات والتمريرات الحاسمة التي تنتهي بالانفراد

- اللعب على أخطاء المنافس بالضغط واستعادة الكرة

- ‏الحلول الفردية والمراوغة في الثلث الهجومي

- ‏️الإنهاء من ضربات الرأس والتصويب

️نقاط الضعف:

- ‏ الارتداد الدفاعي البطيء

- ‏الانتشار غير الجيد

- ‏️عدم الضغط على المنافس

-‏ انخفاض معدل التهديف

-‏️ عدم التنويع في التسجيل والإنهاء

‏ منتخب الأرجنتين

طريقة اللعب

أكثر من طريقة لعب

4 – 4 – 2

4-1-3-2

4-3-3

تشكيل الفريق:

- الاستقرار على أغلب عناصر الفريق وتفاهم كبير

- يوجد حارس مرمى من أفضل الحراس في البطولة

- وجود مجموعة من العناصر الصاعدة المتميزة

- يمتلك عناصر عدة مميزة تلعب في خط الوسط

- وجود أكثر من هداف في المنتخب

التكتيك:

- اللعب على الأطراف والتمريرات العرضية

- سرعة استعادة الكرة

- تغيير اتجاه اللعب والتمريرات القصيرة

- التمريرات البينية في العمق الهجومي

نقاط القوة:

- سرعة التحول للدفاع

- اللعب في المساحات الضيقة

- الحلول الفردية في مواقف (1ضد1)

- التحرك دون كرة والتمريرات الحاسمة

التسديد

- التسجيل من الضربات الثابتة والتصويب

️- يعتمد على ميسي في المراوغة والاختراق والتصويب والصناعة

️نقاط الضعف:

- سوء في المراقبة والتغطية في بعض المواقف

- سوء في التصرف في الكرات الثابتة

- ضعف في تشتيت الكرات بالرأس

- أخطاء التمرير

- الفردية في بعض المواقف