طالب اللاعب الدولي السابق سعدون حمود لاعبي المنتخب السعودي بالتركيز وعدم الرهبة خلال مباراة الأرجنتين، خصوصا أن الأخضر السعودي ليس بغريب عن بطولة كأس العالم وتعتبر هذه المشاركة السادسة لمنتخبنا في النهائيات.

وقال سعدون في حديثه لـ«عكاظ»: «مباراة منتخبنا أمام الأرجنتين ستكون بلا شك مواجهة صعبة للغاية لفارق الإمكانيات بين المنتخبين. نحترم جميع المنافسين، ويجب على لاعبي الأخضر السعودي أن يدخلوا مباراة الأرجنتين بكل قوة وروح قتالية من أجل الخروج منها على أقل تقدير بمستوى مشرف يليق بسمعة الكرة السعودية»، وأضاف: «منتخبنا يمتلك عناصر مميزة باستطاعتها صنع الفارق. صحيح أن المنتخب الأرجنتيني من أقوى منتخبات العالم ولكن في النهاية المباراة 90 دقيقة تخدم من يخدمها، وإن شاء الله نشاهد مباراة ممتعة لمنتخبنا الوطني».