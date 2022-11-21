أكد الاتحاد السعودي لكرة القدم عزمه لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية بصورة فورية لدى الجهات المختصة ضد كل من صدر عنه تعد على الحقوق التجارية للمنتخب السعودي، بما يضمن الحفاظ على الحقوق المالية و الأدبية للاتحاد السعودي.

وذكر بيان أصدرته الشركة المسؤولة عن الحقوق التجارية للمنتخب السعودي خلال مشاركته في مونديال كأس العالم 2022 «ننبه على جميع الشركات و الموسسات و الجهات و الأفراد بعدم استغلال أو استخدام أو تسويق أي من الحقوق التجاريه للمنتخب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلا بعد الرجوع إلى شركة الوسائل السعودية، وأخذ موافقة خطية منها تفيد بذلك، وتحدد شروط الاستخدام لتلك الحقوق».