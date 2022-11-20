واصل المنتخب الوطني اليوم (الأحد) تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر، استعدادًا لمواجهة منتخب الأرجنتين بعد غدٍ (الثلاثاء) على استاد لوسيل، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

ميدانيًا، أجرى لاعبو «الأخضر» حصتهم التدريبية على «ملعب منتجع سيلين» تحت إشراف المدير الفني «إيرفي رينارد» بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها أجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، واصل اللاعب رياض شراحيلي تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويختتم «الأخضر» غدا (الاثنين) استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الواحدة والنصف مساءً على «ملعب منتجع سيلين»، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

من جهة أخرى، يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني إيرفي رينارد غدا (الاثنين) عند الساعة السابعة مساءً مؤتمرًا صحفيًا في مركز قطر الدولي للمؤتمرات، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب الأرجنتين.