خصصت قناة الشرق للأخبار برنامج «في المونديال» بالتزامن مع مباريات كأس العالم 2022، يقدمه الإعلامي السعودي هاني الحجازي، وسيستضيف فيه نخبة من أبرز نجوم الكرة واللاعبين والمدربين من الشرق الأوسط في مقدمتهم قائد المنتخب السعودي السابق الذي شارك في مونديال 1994 محمد عبدالجواد، والدولي المغربي وهداف الدوري البرتغالي السابق حسن ناضر، الذي شارك أيضاً في مونديال 1994، إضافة لنجم الكرة المصرية صاحب الصولات والجولات في الملاعب الأوربية أحمد حسام «ميدو»، والدولي التونسي السابق والمدرب والمحلل الفني حسام الحاج علي، إذ سينطلق البرنامج ليلة افتتاح المونديال يوم 20 نوفمبر الساعة الـ1:00 بعد منتصف الليل.من جانبه قال مدير عام الشرق للأخبار نبيل الخطيب: «تعتبر هذه النسخة من المونديال من أهم الفعاليات التي يشهدها الوطن العربي هذا العام؛ لذا أردنا في الشرق للأخبار أن نواكب الحدث العالمي بشكل مميز وحصولنا على ملخصات مباريات البطولة وتقديمها من خلال الاستوديوهات الرئيسية، إضافة لشبكة مراسلين سيتواجدون في قطر مع استديو فيها لمتابعة كل مجريات البطولة وتقديم التحليلات والأخبار والنتائج والإحصاءات واللقاءات الحصرية للجمهور العربي بنكهة إخبارية».وكشف هاني الحجازي إن لتغطية المونديال طابعاً خاصاً، وفي هذه النسخة يعتبر الحدث استثنائياً كون المنطقة العربية تحتضنه لأول مرة في التاريخ من خلال قطر.وقال: «لا شك أن تقديم ما يليق بمتابعي الشرق للأخبار في الشرق الأوسط مسؤولية كبيرة سنكون على قدرها من خلال كل ما وفرته المؤسسة لإنجاح هذه التغطية التي ستقدم بشكل مختلف وتحمل الكثير من المفاجآت وطرق التقديم والعرض الحديثة والمتطورة التي تتميز وتتفرد بها الشرق للأخبار».يذكر أن مذيع الشرق للأخبار هاني الحجازي مدرب كرة قدم معتمد في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وسبق له تغطية مونديال 2018 عبر برنامج كورة في قناة روتانا خليجية، وقدم العديد من البرامج والتغطيات الرياضية من خلال قنوات رياضية عدة، إذ عمل مذيعاً ومنتجاً في قناة MBC Sports قدم خلالها برنامج «الكوتش». كما سبق له العمل مذيعاً في القنوات الرياضية السعودية، إضافة لعمله داخل الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية.وسيعرض مرتين يومياً على شاشة الشرق بالتزامن مع نهاية المباريات، إضافة لتغطية واسعة عبر منصات الشرق المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي ومواقعها الإلكترونية.