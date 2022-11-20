تفقد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، منطقة الجماهير التفاعلية (البيت السعودي) المقامة في كورنيش الدوحة بقطر، ووقف على آخر التحضيرات والتجهيزات فيه، خلال زيارته له قبيل افتتاحه رسمياً اليوم (الأحد)، تزامناً مع انطلاقة كأس العالم 2022، الذي تستمر منافساته حتى 18 ديسمبر المقبل.

وبهذه المناسبة، أشاد وزير الرياضة بالجهود الكبيرة التي بذلت من قبل الجهات كافة، من خلال العمل التكاملي المميز، وهو ما سيسهم في عيش الزوار من مختلف دول العالم، تجربةً مميزةً أثناء زيارتهم البيت السعودي والاستمتاع بفعالياته.

وقال الفيصل «نثمّن أهمية الدور الذي يؤديه البيت السعودي كأحد أهم المواقع المصاحبة لهذا الحدث الكروي العالمي في دولة قطر الشقيقة، وما ستسهم به الفعاليات المصاحبة من أنشطة مميزة لخدمة الأهداف الرياضية والسياحية والثقافية للمملكة، من خلال إبراز متانة البنية التحتية الرياضية فيها، وقدرة بلادنا على استضافة المحافل الإقليمية والعالمية».

إلى ذلك، من المنتظر أن يفتتح الاتحاد السعودي لكرة القدم منطقة «البيت السعودي»، اليوم، على مساحة تقدر بـ18 ألف متر مربع، ويشتمل الموقع على 10 أجنحة، تقام بها 21 فعالية متنوعة، تهدف إلى إثراء تجربة المشجعين في المونديال، والتعريف بالثقافة السعودية، فضلا عن دعم المنتخب السعودي في مهمته العالمية.

ويتيح «البيت السعودي» لزواره من جميع الجنسيات، المشاركة في الفعاليات المقامة في المنطقة من الساعة 12 ظهراً حتى 12 منتصف الليل، حيث تتضمن الفعاليات إتاحة الفرصة للزوار لخوض تجربة لعب كرة القدم مع كبار اللاعبين افتراضياً في جناح الأحلام، عبر تقنية الواقع المعزز والواقع الافتراضي، إضافة إلى تجربة التصوير مع تشكيلة المنتخب السعودي افتراضياً.

وفي جناح الطهي، تحتل الأكلات السعودية قوائم المأكولات التي سيتمكن ضيوف «البيت السعودي» من تناولها، إضافة إلى منطقة خاصة بالتسوق من متجر الصقور الخضر، الذي يحتوي على زي المنتخب الرسمي، إضافة إلى أعلام وشعارات المنتخب السعودي.

كما ستتمكن الجماهير الشغوفة بكرة القدم من متابعة مباريات المونديال عبر شاشة عرض ضخمة، إلى جوار مساحة خضراء تتسع لعدد كبير من مشجعي المنتخب السعودي، وغيرهم.

وعلى صعيد التطور الحاصل في الكرة السعودية، سيتعرف زوار ممر «الشغف والاحتراف» في «البيت السعودي» على منجزات دوري روشن السعودي، ومراحل تطوره، وأسماء لاعبيه منذ تأسيسه، من خلال شاشات (LED) مجهزة في الموقع.

وعلى مسرح «البيت السعودي»، يُحيي جملة من الفنانين السعوديين حفلات غنائية، تنطلق في 21 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل، كما تنشط العديد من الفعاليات الفنية المختلفة ذات الطابع الثقافي السعودي، كالفلكلور السعودي «والميدلي» وغيرهما من الفنون والفعاليات المشوقة والتفاعلية الأخرى.

يأتي ذلك بالتزامن مع المشاركة السادسة للمنتخب السعودي في المحفل الكروي العالمي الأكبر على مستوى لعبة كرة القدم «كأس العالم 2022» في دولة قطر الشقيقة.