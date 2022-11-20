وصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لحضور حفل افتتاح كأس العالم، الذي سيقام اليوم (الأحد)، إلى جانب مباريات كأس العالم 2022، التي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبل.وكان في استقباله في مطار حمد الدولي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الأمير منصور بن خالد بن فرحان، وأمين عام اللجنة الأولمبية القطرية جاسم بن راشد البوعينين.الجدير ذكره أن المنتخب السعودي سيبدأ مشواره في مونديال 2022، الثلاثاء المقبل، بمواجهة المنتخب الأرجنتيني في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة.