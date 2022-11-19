واصل المنتخب السعودي اليوم تدريباته في مقر إقامته في دولة قطر، استعداداً لمواجهة منتخب الأرجنتين الثلاثاء القادم، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم 2022.

ميدانياً، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، وبدأت بتمارين الإحماء، بعدها أُجريت تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، اكتفى اللاعب حسان التمبكتي بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.

من جهة أخرى، كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب رياض شراحيلي عن تعرضه لإصابة عضلية، حيث اكتفى بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.

ويواصل الأخضر غداً (الأحد) استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة الرابعة عصراً، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.