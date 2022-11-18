أصدرت إدارة النادي الأهلي بيانا أوضحت فيه نتائج أعمال لجنة توثيق تاريخ وبطولات النادي التي يترأسها قائد الأهلي ورئيسه السابق الدكتور عبدالرزاق أبو داود.

وأظهرت نتائج اللجنة رصد 39 بطولة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أبرزها 9 بطولات دوري بجميع النسخ، و8 ألقاب من بطولة كأس الملك، و6 كؤوس من بطولة ولي العهد، و3 ألقاب من بطولة الأمير فيصل بن فهد.

وأوضح البيان أنه ثبت من خلال أعمال اللجنة أن تاريخ تأسيس النادي الصحيح هو 1355هـ وليس 1357هـ كما وثقت بطولات وميداليات النادي بجميع ألعابه وفئاته التي تتجاوز 1300 منجز ما بين ميداليات ذهبية وبطولات.

وتابع البيان أن عمل اللجنة جرى توثيقه بأسلوب علمي دقيق و بوثائق تدعمه استغرق العمل فيها أكثر من 6 أعوام.

وقال البيان إن اللجنة تعمل على إصدار كتاب توثيقي بهذا الخصوص يحفظ تاريخ وبطولات وإنجازات النادي الأهلي عبر كل تاريخه الطويل، ومن المتوقع أن يصدر في شهر فبراير 2023.

وتضم عضوية اللجنة كلا من الدكتور محمد القدادي وسعود البركاتي وعمرو فقيه ومحمد القنب.