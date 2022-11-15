ازدادت «الجوهرة المشعة» بريقاً ولمعاناً بكأس الذهب الذي ناله منتخبنا الوطني الأولمبي تحت 23 سنة، بعد تفوقه بجدارة واستحقاق على نظيره منتخب قطر بنتيجة 3-1 في نهائي بطولة اتحاد غرب آسيا التي اختتمت مساء اليوم (الثلاثاء) على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

سطر نجوم الأخضر الأولمبي أجمل الفنون الكروية، ورسموا أروع اللمحات الفنية على المستطيل الأخضر، وتمكن أحمد الغامدي من إحراز الهدف الأول بتسديدة ولا أجمل، بعد عرضية رائعة من سعد الناصر سددها الغامدي مباشرة في المرمى القطري هدفاً أول لمنتخبنا الوطني (د:9)، واستمر تفوق الأخضر، ومن جملة فنية جماعية رائعة سدد سعد الناصر كرة أرضية قوية في منتصف المرمى القطري هدفاً ثانياً لمنتخبنا الوطني (د:18)، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخبنا الأخضر بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، ضغط المنتخب القطري مبكراً على مرمى الأخضر، وتمكنوا من تقليص النتيجة من ركلة جزاء نفذها بنجاح اللاعب دياب هارون (د:49)، ليعود نجوم الأخضر للسيطرة على مجريات اللقاء والبحث عن حسم النتيجة، ومن كرة ثابتة سددها مصعب الجوير خادع بها الحارس القطري يوسف عبدالله لتسكن الشباك هدفاً ثالثاً لمنتخبنا الوطني (د:67)، لينتهي اللقاء بفوز الأخضر السعودي بثلاثة أهداف لهدف.

وبعد نهاية اللقاء، تُوج المنتخب بكأس البطولة والمداليات الذهبية لأول مرة في تاريخه، وتحت قيادة المدرب الوطني سعد الشهري، فيما نال منتخب قطر المركز الثاني والميداليات الفضية، وحصل منتخب سورية على الميداليات البرونزية بعد فوزه على منتخب عمان بهدف دون مقابل في تحديد المركزين الثالث والرابع.