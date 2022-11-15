اعترف المدير الفني للمنتخب الوطني «إيرڤي رينارد»، بأن اللاعب فهد المولد، سيتأثر من قرار استبعاده من قائمة الأخضر المشاركة في مونديال 2022، وقال: «أكثر من سيتأثر في الاستبعاد هو اللاعب فهد المولد نظرًا لتوقيت استبعاده فقد تم استبعاده احترازيًا لتجنب المجازفة.

وأضاف: «أود أن أقول لفهد إننا سنفتقده لأنه لاعب مهم لديه 4 أهداف و4 صناعة، والذي سيحل محله لاعب جيد».

وتحدث «رينارد» في المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم (الثلاثاء) للحديث عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب كرواتيا وديًا ضمن المرحلة الرابعة والأخير من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA 2022، وقال: مباراة أخيرة لنا في مشوار التحضيرات، وتبقى لنا أسبوع واحد قبل خوض مباراتنا الأولى في كأس العالم 2022، وهو الأمر نفسه للمنتخب الكرواتي الذي قدم إلى السعودية أخيراً من أجل تحضيراته، لذلك المباراة ستكون مباراة قوية، ولا ننسى أن منتخب كرواتيا لعب نهائي كأس العالم 2018.

وعن اختيار المنتخب الكرواتي في ختام المباريات الودية، قال: «اختيار اللعب أمام منتخب كرواتيا جيد لنا في هذه المرحلة من البرنامج الإعدادي، وخلال مسيرتي التدريبية لعبت الكثير من المباريات الودية لكن الأهم في المقام الأول البطولة المشاركين فيها».

وعن تأثير تغير الملعب وموعد انطلاقة المباراة، رد قائلاً: «كرة القدم نعيشها مثل الحياة يجب علينا أن نتكيف مع كافة الظروف، وهذه خصلة أن الإنسان في حياته يجب أن يتكيف مع كافة الظروف».

وتحدث «رينارد» عن اختلاف المباريات الودية عن مباريات التصفيات، وقال: «المباريات الإعدادية ليست مثل التصفيات فظروفها مختلفة وليست متشابهة، وهذه رسالة للجميع ثقوا باللاعبين فأنتم تعرفونهم جيدًا لكن لابد أن نتحلى بالصبر لأننا نلعب في بطولة قوية، وواجبنا كلاعبين وأجهزة فنية وإدارية أن نجعل الجميع فخورا بالمنتخب».

وأكد «رينارد» أن الدافعية ستكون مختلفة، وقال: «أتوقع الدافعية ستكون مختلفة بين مباراة غد ومباراتنا الأولى في كأس العالم، ودائمًا أكرر للاعبين أن نكون جاهزين لتاريخ 22 نوفمبر، وبالطبع سيقدمون ما يجب عليهم، وبغض النظر عن نتيجة الغد الأهم أن نبقى مركزين على مهمتنا في كأس العالم».

وعن مدى تأثير اللعب الساعة الواحدة ظهرًا، رد قائلاً: «ليس من السهل اللعب الساعة الواحدة ظهرًا لكن يجب أن نكون مستعدين واللعب في جميع الظروف».