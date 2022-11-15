اتفق الجهاز الفني للمنتخب الوطني ونظيره الكرواتي على تأخير موعد بداية المباراة الودية المقرر إقامتها بين المنتخبين غدا (الأربعاء)، لتقام عند الثالثة عصرا بدلا من الواحدة ظهرا، وذلك لإتاحة الفرصة للمنتخبين للعب في أجواء أقل حرارة.

يذكر أن المباراة تمثل آخر وديات الأخضر قبل التوجه إلى دولة قطر الشقيقة للمشاركة في كأس العالم FIFA 2022، حيث سيستهل مبارياته يوم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة منتخب الأرجنتين، ويلتقي منتخب بولندا يوم 26 من الشهر ذاته قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة منتخب المكسيك يوم 30 نوفمبر.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد قرر سابقا نقل المباراة الودية بين المنتخب السعودي ونظيره الكرواتي، إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، مؤكدا أن الرغبة المشتركة بين المنتخبين ساهمت في نقل المباراة، بسبب عدم اكتمال جاهزية أرضية الملعب، فيما قدم الاتحاد السعودي لكرة القدم شكره الجزيل لإدارة معلب مرسول بارك على محاولاتها لإكمال جاهزية الملعب قبل موعد المباراة.