تأهل لاعبا كمال الأجسام السعوديان عبدالله الربيعة وعبدالله آل سيف، إلى بطولة «مستر أولمبيا» للمحترفين لكمال الأجسام، التي ستقام في لاس فيغاس بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 - 18 ديسمبر المقبل.

وجاء تأهل الربيعة إلى البطولة الدولية في فئة «كلاسيك فيزيك» بعد تحقيقه الرقم التأهيلي للمسابقة، بنيله 5 ميداليات (4 فضيات وبرونزية واحدة)، خلال مسيرته في بطولات «سعودي كلاسيك» و«بودابست» و«إتلانتا» و«دبي» و«رومانيا»؛ ليجمع النقاط المؤهلة، كأول لاعب سعودي يتأهل في هذه الفئة إلى البطولة الدولية التي تضم أبطال العالم في اللعبة.

وتأهل آل سيف إلى البطولة الدولية في فئة «بودي بيلدنغ 212» بعد تحقيقه الرقم التأهيلي للمسابقة، من خلال تحقيقه مراكز متقدمة في البطولات التي شارك بها وتعد مراحل مهمة في التأهل، إذ حقق المراكز الأول والرابع والثالث والرابع «فئة بودي بيلدنغ 212» للمحترفين في بطولات «واشنطن» و«إنديانا» و«نيويورك» و«بورتريكو» بالولايات المتحدة الأمريكية؛ ليجمع النقاط المؤهلة للحدث العالمي الأبرز في كمال الأجسام، كثاني لاعب سعودي يتأهل في هذه الفئة إلى البطولة الدولية بعد اللاعب عبدالله الربيعة.