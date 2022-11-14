قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم نقل المباراة الودية بين المنتخب الوطني ونظيره الكرواتي المقررة بعد غد الأربعاء إلى ملعب الأمير فيصل بن فهد «الملز».

وأكد الاتحاد السعودي أن الرغبة المشتركة بين المنتخب الوطني ونظيره الكرواتي ساهمت في نقل المباراة؛ بسبب عدم اكتمال جاهزية أرضية ملعب مرسول بارك، وقدم الاتحاد السعودي شكره الجزيل لإدارة ملعب مرسول بارك على محاولاتها لإكمال جاهزية الملعب قبل موعد المباراة.

يذكر أن مباراة كرواتيا تعد آخر وديات المنتخب الوطني قبل المغادرة إلى قطر للمشاركة في كأس العالم، حيث يستهل مشواره يوم 22 نوفمبر الجاري بمواجهة الأرجنتين، قبل أن يواجه بولندا والمكسيك يومي 26 و30 من الشهر ذاته على الترتيب.