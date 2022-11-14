اتفق فريقا الوحدة والأهلي على خوض لقاء ودي يوم الخميس الموافق 24 نوفمبر الجاري ضمن استعدادات الفريقين لدوري روشن للمحترفين ويلو، وذلك على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، إذ يسعى مدرب نادي الوحدة سييرا للوقوف على مستوى اللاعبين من خلال أدائهم الفني داخل الملعب، لا سيما أن الخصم فريق قوي قادر على كشف عيوب الفرسان. وسيتبع هذا اللقاء 3 وديات أخرى سيعلن عنها النادي خلال الفترة القادمة.

من جهة أخرى، يواصل اللاعبون تدريباتهم اليومية على ملعب النادي بحي العمرة بكامل العناصر باستثناء المهاجم دافيد بوغبا الذي لا يزال يتلقى العلاج الطبيعي في عيادة النادي جراء إصابة لحقت به أخيرا، وسيكون جاهزا للانخراط في التدريبات اليومية بداية الأسبوع القادم.