تمنى النجم الدولي فهد المولد التوفيق لزملائه في المنتخب السعودي في كأس العالم 2022. وعلق على قرار استبعاده من الأخضر عبر سنابه بقوله: «عجباً لأمر المؤمن إن كله له خير إن اصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الحمد لله. اللهم لا اعتراض وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. راضي بما كتبه الله لي ودائما روحي مع شعار المملكة ولا أرضى الضرر للمنتخب. الحمد لله. وأتمنى التوفيق لزملائي في تحقيق الطموح كلنا قدام».

وكان المدرب رينارد قد استقر على استدعاء اللاعب نواف العابد، لينضم إلى قائمة الصقور بدلا من المولد، كإجراء احترازي بسبب مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية (وادا) في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الخاصة باللاعب فهد المولد، عقب استشارة الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي الاتحاد.