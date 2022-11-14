حققت أصغر فارسة سعودية خلود الحديثي في سباقات القدرة والتحمل جائزة (النجمة الأولى) بعد تأهلها في مسافة 100 كيلومتر التي أقيمت أخيرا في مملكة البحرين، بمشاركة عدد من فارسات برنامج صناعة الفارسة من الصفر للعالمية، الذي يشرف عليه المدرب والحكم الدولي الدكتور حاتم حسنين، وسبق وحققت خلال الفترة الماضية عدد من فارسات البرنامج مسافات 40 و80 و100 كيلومتر في سباقات القدرة والتحمل.

وقال المشرف العام على البرنامج الدكتور حاتم حسنين: «إن هذا النجاح يأتي بعد عام من إطلاق البرنامج وهو يختص بصناعة الفارسات من الصفر للعالمية»، مبينا أنه انضم للبرنامج عدد من الفارسات من مختلف مناطق المملكة وتم اختيار عدد منهن للمشاركة في السباقات التي أقيمت أخيرا في كل من رماح والقصيم ومملكة البحرين.

وأضاف: منذ قرابة العام ونحن نعد ونستعد لتأسيس هذا البرنامج ليؤهل فارسات يمثلن المملكة داخليا وعالميا خصوصا في رياضة الفروسية ولله الحمد استطعنا أن نكون فريقا متكاملا من الفارسات من مختلف مناطق المملكة ومن مختلف الأعمار والتخصصات حتى أصبحن فارسات مؤهلات لسباقات القدرة والتحمل وهذا هو أول نجاح وتأهل دولي وخصوصا لأصغر فارسة في سباقات القدرة والتحمل، مؤكدا أنهم يستعدون خلال الفترة المقبلة إلى المشاركة دوليا بعدد من فارسات البرنامج لتحقيق النجمة والاستعداد لمشاركات دولية في العام 2023.

وكشف الدكتور حاتم أنه شارك في سباق مملكة البحرين للقدرة والتحمل الفارسة ياسمين الحبيش، وكذلك حضرت من فريق الفارسات أروى آل سلطان وهديل المطلق وعدد من المدربين والأبطال السعوديين منهم عبد الرزاق القحطاني ومحمد المحلسي.