خص شاكر العابد، (والد اللاعب الدولي نواف العابد)، «عكاظ» بحديث عبّر من خلاله عن مشاعره تجاه إعلان المنتخب السعودي صباح اليوم انضمام نجله إلى التشكيلة النهائية للأخضر، بعد ساعات فقط من إعلان استبعاده من القائمة، وظهور نجله في تصوير مرئي أبدى من خلاله حزنه على الغياب عن المونديال، قبل أن يتلقى خبر العودة مجدداً.

وقال شاكر العابد: ظهر الجمعة الماضي كنا في اجتماع عائلي بوجود نجلي نواف، وكان الجميع بانتظار إعلان القائمة النهائية للمنتخب الوطني، وقبل إعلانها بفترة قصيرة أبلغني نواف أنه لن يكون ضمن القائمة، وظهرت عليه علامات الحزن والألم.

وتابع: ظهر اليوم كان نواف خارج المنزل، وكنت متوجهاً لأداء صلاة الظهر في المسجد، وتلقيت وقتها اتصالات متكررة من أحد الأصدقاء، وعند خروجي من المسجد قمت بالاتصال به، ليبلغني بالخبر السعيد واستدعاء نواف إلى القائمة مجدداً.