أعلن الاتحاد الدولي للتايكوندو اختيار مدينة الرياض لاستضافة نهائيات الجائزة الكبرى للتايكوندو، خلال الفترة من 8 - 10 ديسمبر القادم بمشاركة 79 دولة من مختلف القارات.

وتعد هذه النهائيات أكبر وأهم حدث رياضي سنوي في روزنامة الاتحاد الدولي للتايكوندو؛ كون المشاركة فيها تكون عبر البطاقات التأهيلية، والرصيد النقطي الذي يحرزه اللاعب طوال مشاركاته في البطولات الأخرى التابعة للاتحاد الدولي على مدار السنة.

ورفع رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على ما يوليانه من دعم ورعاية واهتمام بالقطاع الرياضي أسهم في وضع السعودية في مصاف الدول المتقدمة رياضيا.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل أن اختيار السعودية لاستضافة هذه النهائيات دليل على ثقة المجتمع الرياضي الدولي بقدرات السعودية على احتضان أكبر المنافسات.

وأضاف: «تتوافق هذه الاستضافة مع أهداف القطاع الرياضي ضمن رؤية السعودية 2030، بما يعزز ويرفع فرص المملكة في استضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية»، مشيرا إلى أنها فرصة سانحة للاعبين السعوديين لاكتساب الخبرة وزيادة الاحتكاك الرياضي وتحقيق أرقام تأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.