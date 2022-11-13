قرر المدير الفني للمنتخب السعودي إيرفي رينارد، استبعاد اللاعب فهد المولد من القائمة المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022، واستدعاء اللاعب نواف العابد للانضمام للقائمة.

جاء ذلك في بيان للحساب الرسمي للمنتخب السعودي على موقع تويتر اليوم (الأحد)، قال فيه:

بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة مكافحة المنشطات الدولية «WADA» في القضية المنظورة أمام محكمة التحكيم الرياضية «CAS» الخاصة باللاعب فهد المولد، وبعد مشاركة وجهات النظر مع الإدارة القانونية بالاتحاد السعودي لكرة القدم ومحامي الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبناء على ذلك، وكإجراء احترازي، قرر المدير الفني للمنتخب السعودي إيرفي رينارد، استبعاد اللاعب فهد المولد من القائمة المشاركة في كأس العالم FIFA قطر 2022، واستدعاء اللاعب نواف العابد للانضمام للقائمة.