أطلقت أمانة المدينة المنورة اسم أسطورة السلة السعودية محسن خلف على أحد الطرقات، عقب دخوله موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، بعدما أصبح أكبر لاعب كرة سلة في العالم (51 عاما)، يشارك في مباريات رسمية.

بدأ محسن مسيرته مع نادي أحد عام 1979 وحصل على العديد من الألقاب على المستوى المحلي والخليجي والعربي والآسيوي، وساهم في تحقيق 15 بطولة للدوري الممتاز، و14 بطولة كأس و3 بطولات نخبة و4 بطولات خليج والمركز الثالث في بطولة العرب حتى اعتزاله في 2015، عندما شارك في نهائي الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة بعمر 51 عاما و335 يوما.

وعلى المستوى الفردي، حصد محسن لقب أفضل لاعب سعودي 6 مرات، ونال وسام الاتحاد الآسيوي لكرة السلة لمساهمته في تطوير اللعبة، وتم تكريمه من الاتحاد العماني كأكبر وأقدم لاعب مشارك في كأس الخليج عام 2013، وتم تكريمه من الاتحاد العربي في 2014 في الرباط للسبب ذاته، وفي بطولة النخبة التي أقيمت في السعودية عام 2004 حصل على كأس هداف البطولة وهداف الثلاثيات، وأفضل لاعب سعودي في البطولة وأفضل لاعب في البطولة وأفضل لاعب في النهائي، واختتم ذلك العام الأبرز له بالحصول على كأس اللاعب المثالي في بطولة الشرطة العربية في الرياض.

من جهته، ثمن محسن خلف هذا التقدير والتكريم والذي يمثل امتدادا لدعم ورعاية ولاة الأمر وتقديرهم لأبناء الوطن الذين كانت لهم بصمة في جميع المجالات.

وشكر خلف، أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان على الدعم الدائم للرياضيين في المنطقة، كما شكر أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد البلهيشي، مثمنًا إطلاق اسمه على أحد طرقات المدينة المنورة.