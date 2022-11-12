توّج حارس المرمى الصاعد نواف العقيدي انطلاقته المميزة في عالم كرة القدم بحضور كبير في أهم محفل كروي في العالم، وذلك عقب أن شهدت قائمة الفرنسي هيرفي رينارد تواجد العقيدي ضمن الأسماء المشاركة في المونديال المنتظر خلال الأيام القليلة القادمة.

لم يكن انضمام نواف العقيدي محض صدفة أو نتيجة لدقائق لعب مميزة وحسب، فقد بدأ العقيدي مسيرته في كرة القدم من خلال الفئات السنية لنادي النصر قبل أن يتم اعتماد برنامج الابتعاث السعودي لتطوير المواهب التابع لوزارة الرياضة، وقتها راقبه فنيو البرنامج واختاروه للمشاركة في معسكر تدريبي في مدينة سالو الإسبانية، حيث صُقلت موهبة اللاعب هناك، قبل أن تتقدم إدارة نادي النصر بطلب لاستعادة خدمات اللاعب الذي بقي احتياطياً في ناديه حتى تمت إعارته لنادي الطائي في الموسم الماضي، وهناك لم يفوت العقيدي فرصة المشاركة والبروز، حيث قدم مستويات كبيرة أهلته للانضمام إلى المنتخب الأولمبي.

ومع المنتخب الأولمبي وضع العقيدي اسمه على خارطة النجوم ولفت الأنظار إليه عندما حقق إنجازا غير مسبوق في البطولة الآسيوية تحت 23 عاما، حيث أصبح أول حارس مرمى في تاريخ البطولة يخرج بشباك نظيفة منذ بداية البطولة وحتى نهايتها بتتويج الأخضر بطلا لها، ليتم بعدها استدعاؤه لتمثيل المنتخب الأول ويتوج مجهوده بالتواجد ضمن قائمة المنتخب السعودي في نهائيات كأس العالم 2022.