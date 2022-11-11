استبعد المدير الفني لمنتخبنا السعودي الأول «إيرفي رينارد» اللاعبين (أمين بخاري، زكريا هوساوي، أحمد بامسعود، نواف العابد، عبدالله الحمدان، عبدالله رديف) من قائمة «الأخضر» المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 والتي ستقام في دولة قطر، واختار لحراسة المرمى: محمد العويس ، محمد اليامي ، نواف العقيدي، وفي الدفاع سلطان الغنام ، محمد البريك ، عبدالإله العمري ، علي البليهي ، عبدالله مادو ، حسان تمبكتي ، سعود عبدالحميد ، ياسرالشهراني، فيما يقود خط الوسط قائد المنتخب سلمان الفرج ، سالم الدوسري ، عبدالاله المالكي ، محمد كنو ، عبدالرحمن العبود ، سامي النجعي ، هتان باهبري ، ناصر الدوسري ، علي الحسن ، رياض شراحيلي ، عبدالله عطيف، واختار الرباعي صالح الشهري ، فراس البريكان ، هيثم عسيري ، فهد المولد، لخط الهجوم. وبذلك يمنح «ريناد» 10 لاعبين فرصة الظهور الثاني في المونديال بعد كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا.وسوف ينتظم لاعبو المنتخب لمعسكر الرياض غدا الأحد بعد راحة الـ 48 ساعة التي منحها الجهاز الفني للاعبين بعد أن اختتم الأخضر معسكره الإعدادي الذي أقيم في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 17 أكتوبر - 10 نوفمبر، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق يوم 20 من شهر نوفمبر الحالي، وخاض الأخضر في معسكر أبوظبي خمس مواجهات ودية أمام منتخبات مقدونيا، ألبانيا، هندوراس، آيسلندا، بنما.