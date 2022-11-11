أكد نجم الكرة السعودية فهد الهريفي أن تأهل منتخبنا لكأس العالم والمشاركة في هذا المحفل الدولي جاء بدعم ورؤية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من أجل تحقيق تميزٍ رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي.

وقال نجم منتخبنا السعودي عبر مساحة «عكاظ» الرياضية: «إن وصولنا إلى مراتب عالمية متقدمة جاء بمتابعة دؤوبة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان».

وأضاف: «هنا في مساحة عكاظ أتحدث مع العقلاء في الوسط الرياضي وأشكر صحيفة عكاظ صاحبة التاريخ والمصداقية والحيادية، وأتمنى أن يؤخذ ما طرحته للإفادة من قبل المخططين لرياضتنا».

وتابع: «لا أحب مسك العصا من المنتصف ولا المجاملات، ومن النادر أن تجد في الوسط الرياضي أشخاص لديهم آراء استباقية، وبعض أصحاب المناصب الرياضية يعرفون قدراتي ويحاولون إظهاري بشكل آخر وصورة سيئة لمنع ظهوري بسبب صراحتي الكاملة».

وأشار إلى أنه في عام 1992 حدثت أمور عجيبة من بينها أنه كان أقدم لاعب في المنتخب السعودي ثم يوسف الثنيان، وعلى الرغم من ذلك تم تصعيد فؤاد أنور قائدا للمنتخب، موضحاً أنه هذا سبب إعلانه الاعتزال وفق الوثيقة التي كشفت عنها «عكاظ»؛ وأنه عدل عن قرار الاعتزال بعد حديث مع الأمير فيصل بن فهد ـ يرحمه الله ـ الذي تفهم ما حصل.

وعدد الهريفي ملاحظات كثيرة على أداء مدرب المنتخب السعودي الحالي ومن يدير منتخبنا حالياً، ووصفهم بأنهم لا يملكون الخبرة الكافية.

وقال: «تشكيلة المنتخب تضم الكثير من المصابين ونحن نحتاج إلى محاربين، واختيارات مدرب المنتخب التي لا يرضاها أي جهاز فني بسبب تركيزه على الشكل العام فقط دون الاهتمام بوظائف المركز».

وأضاف: «قوة المنتخب من قوة أندية الاتحاد والأهلي والنصر والهلال، وليس الاتحاد المحلي الذي استغرب أن يوقف الدوري برغم وجود لاعبين أجانب، حيث سبب لنا إحراجا مع اللاعبين الأجانب وأخذ انطباعا لا يليق بدورينا، وأتمنى أن لا يمر هذا الأمر مرور الكرام».

واختتم الهريفي «مساحة عكاظ» بالحديث عن النجم السعودي الكبير ماجد عبدالله الذي وصفه بأنه أحد أسباب عشقه وتسجيله في نادي النصر، وطمأن الهريفي جماهير ناديه بأن النصر يسير في الطريق السليم وأن الجهاز الفني يتحرك بخطى متسارعة، لافتاً إلى أن منهج كرة القدم تحتاج الاستقرار وخلق الهوية وهذا ما يُعمل به داخل نادي النصر.

جراف:

تأهل منتخبنا لكأس العالم جاء بدعم ورؤية خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين

لا أحب مسك العصا من المنتصف ولا المجاملات

أصحاب المناصب الرياضية يكرهون صراحة الهريفي

عام 1992 حدثت أمور عجيبة وأعلنت الاعتزال

فيصل بن فهد -يرحمه الله- هو من أعادني للمنتخب

تشكيلة المنتخب في قطر تضم مصابين وليس محاربين!

النصر يعيش في حالة استقرار فنية وبناء هوية البطل

ماجد عبدالله سبب عشقي للنصر وكرة القدم