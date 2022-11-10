أسست سيدة سعودية في جازان أول نادٍ لرياضة الهايكنج بالمنطقة. وقالت رئيسة النادي هيام السهلي إن الفكرة نابعة من اهتمامها بهذه الرياضة ورغبة منها بنشر ثقافة رياضة الهايكنج وزيادة عدد الممارسين لهذه الرياضة والتعرف على مسارات جديدة بالمنطقة، حيث إن منطقة جازان تتمتع بتضاريسها المختلفة بجبالها وسهولها وجزرها الخلابة.

وأضافت أن النادي تحت مظلة وزارة الرياضة ممثلة بالاتحاد السعودي للهايكنج، وقد عقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول، الذي حضره نائب الرئيس علي كريري وكافة الأعضاء، لوضع تصور لبرامج النادي من أجل تحقيق الأهداف التي من أجلها تم تأسيسه، داعية محبي رياضة الهايكنج للانضمام لحزمة البرامج والفعاليات التي سوف يقدمها النادي لهواة الهايكنح في الأيام القادمة.