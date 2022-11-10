يختتم منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم معسكره الحالي في العاصمة الإماراتية (أبوظبي) بلقاء نظيره منتخب بنما في المواجهة الودية الدولية التي تجمع بينهما مساء اليوم (الخميس)، عند تمام الساعة الثالثة على استاد آل نهيان في الودية الخامسة والأخيرة ضمن استعدادات الأخضر لنهائيات كأس العالم قطر 2022.يدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء بعد أن خاض 4 لقاءات في معسكره الحالي تمكن من الفوز في لقاءين، على مقدونيا الشمالية وآيسلندا بنتيجة هدف دون مقابل، فيما تعادل مع ألبانيا بهدف لكل منهما وكذلك تعادل سلبياً مع الهندوراس، ويفتقد الأخضر لخدمات قائده سلمان الفرج بعد تعرضه للإصابة في الودية الأخيرة أمام آيسلندا وكذلك غياب الثلاثي صالح الشهري وناصر الدوسري وسلطان الغنام.وينتظر أن يحسم المدرب الفرنسي ايرفي رينارد المدير الفني لمنتخبنا الوطني القائمة النهائية التي ستمثل الأخضر السعودي في نهائيات كأس العالم بعد مباراة الليلة، وكان المدرب رينارد قد استبعد بعض الأسماء عن اللقاءات الودية الأخيرة في إشارة منه لعدم حاجته لهم، ويأتي في مقدمتهم المهاجم عبدالله الحمدان والحارس أمين بخاري.يذكر أن أغلب المنتخبات المشاركة في المونديال المنتظر قد بدأت فعلياً بالإعلان عن قائمتها النهائية المشاركة، ويأتي في مقدمتها منتخبات كرواتيا وسويسرا والدانمارك.