كرمت (بصمة اتحادي) الدكتور هاشم عبده هاشم، أحد أعلام الصحافة السعودية وأحد رواد الصحافة الرياضية، عضو مجلس الشورى سابقا، عضو مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ورئيس تحريرها السابق، ورئيس تحرير صحيفة البلاد سابقا.
حفل التكريم شاركت فيه رموز اتحادية مشهود لها بدعم النادي ولها حضورها الاجتماعي الكبير منهم نجوم تركوا بصمة كبيرة في مسيرة (العميد)، وإعلاميون لهم حضورهم عبر أجيال متعاقبة، من بين الحضور الفريق أسعد عبد الكريم، المهندس حاتم باعشن، الأستاذ عمر أحمد مسعود، وكباتنة العصر الذهبي للاتحاد (عبدالمجيد وعبدالرزاق وعبدالله بكر)، إبراهيم بخيت، فريد زاهد، طلعت زارع، والمحامي عادل بارباع.
وبحضور منظمي التكريم أعضاء (بصمة اتحادي) طلال سنبل، حسن باصفار، إبراهيم كنداسة، بندر العميري، سمير غالب، سعود جستنية، هاني باحارث، هاني باخشوين، ومروان بازي.
ومن الإعلاميين عادل عصام الدين، فريد مخلص، عبدالعزيز شرقي، عبدالرؤوف ناجي، عمر الكاملي، عبدالله سلمان الرويحي، و(حافظ تاريخ العميد) العم خضر ينبعاوي.
ومن أسرة آل هاشم، المهندس عمر والاستاذ خالد عبده هاشم، والمهندس أيمن والدكتور المعتز هاشم عبده هاشم، والاستاذان هاشم وعبدالعزيز أيمن هاشم عبده هاشم، والدكتور فهد إدريس.
وفي نهاية الحفل بارك المحتفى به الدكتور هاشم، جهود (بصمة اتحادي) وشكر الحاضرين على مشاركتهم، مؤكدا أن الاتحاد والاتحاديين سباقون دوما للأعمال الاجتماعية المتميزة.
حفل التكريم شاركت فيه رموز اتحادية مشهود لها بدعم النادي ولها حضورها الاجتماعي الكبير منهم نجوم تركوا بصمة كبيرة في مسيرة (العميد)، وإعلاميون لهم حضورهم عبر أجيال متعاقبة، من بين الحضور الفريق أسعد عبد الكريم، المهندس حاتم باعشن، الأستاذ عمر أحمد مسعود، وكباتنة العصر الذهبي للاتحاد (عبدالمجيد وعبدالرزاق وعبدالله بكر)، إبراهيم بخيت، فريد زاهد، طلعت زارع، والمحامي عادل بارباع.
وبحضور منظمي التكريم أعضاء (بصمة اتحادي) طلال سنبل، حسن باصفار، إبراهيم كنداسة، بندر العميري، سمير غالب، سعود جستنية، هاني باحارث، هاني باخشوين، ومروان بازي.
ومن الإعلاميين عادل عصام الدين، فريد مخلص، عبدالعزيز شرقي، عبدالرؤوف ناجي، عمر الكاملي، عبدالله سلمان الرويحي، و(حافظ تاريخ العميد) العم خضر ينبعاوي.
ومن أسرة آل هاشم، المهندس عمر والاستاذ خالد عبده هاشم، والمهندس أيمن والدكتور المعتز هاشم عبده هاشم، والاستاذان هاشم وعبدالعزيز أيمن هاشم عبده هاشم، والدكتور فهد إدريس.
وفي نهاية الحفل بارك المحتفى به الدكتور هاشم، جهود (بصمة اتحادي) وشكر الحاضرين على مشاركتهم، مؤكدا أن الاتحاد والاتحاديين سباقون دوما للأعمال الاجتماعية المتميزة.