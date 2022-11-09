كرمت (بصمة اتحادي) الدكتور هاشم عبده هاشم، أحد أعلام ‏الصحافة السعودية وأحد رواد الصحافة الرياضية، عضو مجلس الشورى سابقا، عضو ‏مؤسسة عكاظ للصحافة والنشر ورئيس تحريرها السابق، ورئيس تحرير صحيفة البلاد ‏سابقا.‏حفل التكريم ‏شاركت فيه رموز اتحادية مشهود لها بدعم النادي ولها حضورها ‏الاجتماعي الكبير منهم نجوم تركوا بصمة كبيرة في مسيرة (العميد)، وإعلاميون لهم ‏حضورهم عبر أجيال متعاقبة، من بين الحضور الفريق أسعد عبد الكريم، المهندس ‏حاتم باعشن، الأستاذ عمر أحمد ‏مسعود، وكباتنة العصر الذهبي للاتحاد (عبدالمجيد ‏وعبدالرزاق وعبدالله بكر)، إبراهيم بخيت، ‏فريد زاهد، طلعت زارع، والمحامي عادل ‏بارباع.‏وبحضور منظمي التكريم أعضاء (بصمة اتحادي) طلال سنبل، حسن باصفار، ‏إبراهيم كنداسة، بندر العميري، سمير غالب، سعود جستنية، ‏هاني باحارث، هاني ‏باخشوين، ومروان بازي. ‏ومن الإعلاميين عادل عصام الدين، فريد مخلص، عبدالعزيز شرقي، عبدالرؤوف ‏ناجي، عمر الكاملي، ‏عبدالله سلمان الرويحي، و(حافظ تاريخ العميد) العم خضر ‏ينبعاوي.‏‏ ومن أسرة آل هاشم، المهندس عمر والاستاذ خالد عبده هاشم، والمهندس أيمن ‏‏والدكتور المعتز هاشم عبده هاشم، والاستاذان هاشم وعبدالعزيز أيمن هاشم عبده ‏‏هاشم، والدكتور فهد إدريس.‏وفي نهاية الحفل بارك المحتفى به الدكتور هاشم، جهود (بصمة اتحادي) وشكر ‏الحاضرين على مشاركتهم، مؤكدا أن الاتحاد والاتحاديين سباقون دوما للأعمال ‏الاجتماعية المتميزة.‏